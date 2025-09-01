Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesinde, Türkiye ve İran arasında enerji başta olmak üzere birçok alandaki işbirliğinin müşterek menfaate hizmet ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 16:33 Güncelleme: 01.09.2025 - 16:33
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

        Buna göre görüşmede, Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve İran arasında enerji başta olmak üzere birçok alandaki işbirliğinin müşterek menfaate hizmet ettiğini ifade etti.

        Erdoğan, İran'ın nükleer müzakereleri yürütmesinde fayda gördüklerini, Türkiye'nin bu konuda İran'a desteğini sürdüreceğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmede, Suriye'deki son durum, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Güney Kafkasya'daki barış süreci ile ilgili fikir teatisinde de bulundu.

