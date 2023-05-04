Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem Milletvekilini seçmek için sandığa gidecek. Seçim yarışı kızışırken liderler miting yaparak vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Gözler ise beklenen büyük İstanbul mitingine çevrilmiş durumda. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul mitingi saat kaçta ve nerede? İşte detaylar...