Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirdiği programı kapsamında bir kafeyi ziyaret etti.

AA'nın haberine göre; Söğütözü'ndeki bir kafeye gelen Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı AK Parti milletvekilleri de eşlik etti.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.