Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler'de halka hitap ediyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Kadir gecesini eriştiren, gönüllerimizi bu mübarek gecede buluşturan Mevla'ya sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Esenler Belediye Başkanı ve ekibine bu anlamlı program için teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşrifleriniz için şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'umuzun dört bir yanındaki hemşerilerimize en kalbi selamlarımızı gönderiyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın farklı köşelerinde Ramazanı idrak etmenin mutluluğunu yaşayan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Suriye'de, Yemen'de bir kuru ekmeği bulamayan masum çocuklara. Afganistan'da, Libya'da Ramazanı geçirmek zorunda kalan mazlumlara, Filistinli mültecilere buradan dualarımızı gönderiyoruz.

TÜRK MİLLETİ ADINA PENÇE İNDİRENLERE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

566 yıl önce İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ı, onun kahraman askerlerini, bu aziz şehrin semalarından Ezan-ı Muhammediyi eksik ettirmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Vatanımızın bekası için eli tetikte, gözü ufukta nöbet tutan Mehmetçiklerimize buradan selamlarımızı gönderiyorum. Irak'ın kuzeyinde canlarını hiçe sayan bölücü terör örgütüne Türk milletinin pençesini indiren Mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim onları her daim muzaffer kılsın diyorum. Ramazan oruçla nefsimizi terbiye etme ayıdır. Kur'an ayıdır, ibadet ayıdır, hayır hasenatla Hakka yaklaşma ayıdır. Mukabeleyi şeriflerle kalplerimizi arındırma ayıdır. Peygamber efendimiz aleyüsselatı vesselamın en büyük sünnetlerinden biri mukabeledir.