        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirildi.

        Giriş: 23.12.2025 - 18:51 Güncelleme: 23.12.2025 - 19:15
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnanlı mevkidaşı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile telefonda görüştü.

        İletişim Başkanlığı görüşmeye dair açıklamada bulundu:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Liderler, Türkiye ile Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin daima Lübnan’ın istikrar ve egemenliğini savunduğunu, iki ülkenin ticaret ve yatırım alanlarında büyük potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Lübnan'ın güvenliğini destekleyecek uluslararası mekanizmalarda görev almaya her daim hazır olduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'dan Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini gözeten bir tutum beklediğimizi de ifade etti.

        Cumhurbaşkanımız görüşmede, Suriye’deki büyük değişimin bölgenin istikrarına katkı sunması için Türkiye’nin desteklerini sürdüreceğini, İsrail’in Lübnan'a yönelik saldırgan tutumununu reddettiğimizi vurguladı."

