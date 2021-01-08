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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'yi kabul etti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saad Hariri ile Vahdettin Köşkü'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'yi kabul etti
AA

Görüşmede, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda Türkiye-Lübnan ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı ve bölgesel meselelerde iş birliği imkanları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, köklü bir tarihi geçmişe dayanan iki ülke ilişkilerini her alanda derinleştirme ve güçlendirme konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Lübnan'ın siyasi istikrarının Lübnanlıların yanı sıra bölge barışı ve huzuru için de kritik önemde olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin dost ve kardeş Lübnan halkının birliği ve dirliği doğrultusunda bu ülkeye katkılarını sürdüreceğini ifade etti.

Saad Hariri de Türkiye'nin Lübnan'a yaptığı destekler ve yatırımlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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