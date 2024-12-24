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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lideri Velid Canbolat'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 14:52 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:52
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan'daki Dürzi lider ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

        Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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