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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gitti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gitti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT kapsamında imza ve ödül törenlerine katılacak, Macaristan Başbakanı Orban ile görüşecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 08:00 Güncelleme: 21.05.2025 - 08:11
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gitti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

        Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Macaristan'a hareket etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Doğunun ve Batının Buluşma Noktası" temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi kapsamında, TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısına iştirak etmesi ve katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunması öngörülüyor.

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