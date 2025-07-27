Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Macron görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazze'deki durum ve iki devletli çözüm konferansı perspektifi hakkında görüştüm." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Macron "Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazze’deki durum ve iki devletli çözüm konferansı perspektifi hakkında görüştüm. İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güvenliği için her şey yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Macron açıklamasını X hesabı üzerinden, Türkçe olarak yaptı.
*Fotoğraf: İHA, temsilidir