Cumhurbaşkanı Erdoğan minibüsçülerle görüştü 0:00 / 0:00

DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförler ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 10.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, buradan Atatürk Havalimanı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanı devlet konuk evinde, minibüs odaları başkanları ve şoförler ile bir araya geldi.

Görüşmede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yer aldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Erdoğan'ın minibüsçülerin sorunlarını dinlediği öğrenildi. Erdoğan daha sonra Şanlıurfa'ya hareket etti.

Fotoğraf: DHA