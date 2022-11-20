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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katıldı. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle gittiği Katar’ın başkenti Doha'da bulunan Al Bayt Stadı'ndaki resepsiyonda da bazı liderlerle ayaküstü görüştü.

LİDERLER DÜZEYİNDE İLK TEMAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile de tokalaşarak ayaküstü sohbet etti. Bu kısa görüşme, Sisi'nin Mısır'da 3 Temmuz 2013'te Genelkurmay Başkanı iken yönetime el koymasının ardından Türkiye ile Mısır arasındaki en üst düzey temas olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbe ile devrilmesinin ardından bu ülke ile ilişkilerini askıya almıştı.

MISIR İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Geçen yılın Mayıs ayında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Mısır'ın başkenti Kahire'de mevkidaşı Hamdi Sanad Loza ile bir araya gelerek 8 yıl sonra ilk önemli teması sağlamıştı.

İki ülkenin normalleşme süreci konuşulurken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantısı için bu yılın Mayıs ayında Mısır'a gitmişti. Bu ziyaret de 9 yıl aranın ardından Türkiye'den Mısır'a bakan düzeyinde yapılan ilk ziyaret olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ile Ekvador arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçını da seyretti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yla da kısa süre sohbet etti.

ERDOĞAN'IN GÖRÜŞTÜĞÜ LİDERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan resepsiyonda ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'yla da tokalaşarak sohbet etti.