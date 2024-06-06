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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 14:43 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:13
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        Özbekistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya gelen Mirziyoyev, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

        İkili görüşmenin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı'na düzenlenecek.

        Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Erdoğan, Mirziyoyev onuruna resmi akşam yemeği verecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #özbekistan
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