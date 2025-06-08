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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'in Kurban Bayramı'nı da kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 14:33 Güncelleme: 08.06.2025 - 14:34
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan arasındaki kadim dostluk ve güçlü dayanışmanın atılan adımlarla perçinlendiğini ifade etti.

        Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'in Kurban Bayramı'nı da kutladı.

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