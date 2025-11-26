Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüşecek | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüşecek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda basın toplantısı düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 22:12 Güncelleme: 26.11.2025 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüşecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini yarın Türkiye'ye gerçekleştirecek Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile İsrail'in Filistin'de devam eden soykırımı, Orta Doğu'da barışın inşası, güncel bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacak.

        Papa 14. Leo, 27-30 Kasım tarihlerinde Ankara başta olmak üzere İstanbul ve İznik'te temaslarda bulunacak.

        Türkiye'yi ziyaret edecek beşinci Papa olacak Papa 14. Leo, Ankara'da ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek.

        Papa 14. Leo, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo'nun baş başa görüşmesinde, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra Filistin başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.

        REKLAM

        Cihannüma Salonu'nda ilk basın toplantısı

        Erdoğan ve Papa 14. Leo, ikili görüşmesinin ardından dünyanın en büyük 3. kütüphanesi konumunda olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

        Bu aynı zamanda Cihannüma Salonu'nda gerçekleştirilecek ilk basın toplantısı olma özelliğini taşıyor.

        Salonun kubbesinde Alak suresinin ayetleri yer alıyor

        Dünya, kainat anlamına gelen "cihan" ile gören, gösteren anlamına gelen "nüma" sözcüklerinin birleşiminden oluşan Cihannüma Salonu, kütüphanenin dünyaya açılan penceresi olarak değerlendiriliyor.

        Cihannüma Salonu'nda 100'ün üzerinde ülkeye ait, 134 farklı dilden kitaplar okuyucuların hizmetine sunuluyor.

        Salonun kubbesinde, Alak suresinin 4. ve 5. ayetlerinin "O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir." şeklindeki Türkçe meali yer alıyor.

        Dünyaya "Gazze'de acil ateşkes" mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo'nun bu salonda yapacakları ortak basın toplantısında, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmesi, tüm dünyaya İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, Gazze'de acil ateşkesin sağlanmasına ilişkin mesajlarını vermesi bekleniyor.

        REKLAM

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayında Papa 14. Leo'ya Papalık makamına seçilmesi dolayısıyla tebrik mektubu göndermişti.

        Erdoğan, mektubunda, "Papa Fransuva ile kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir." ifadelerini kullanmış, ayrıca Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulunmuştu.

        Papa 14. Leo, Filistin ile ilgili olumlu mesajlar verdi

        Göreve geldiği mayıs ayından bu yana birçok defa Gazze'deki insani duruma dikkati çeken açıklamalarda bulunan Papa 14. Leo, konuşmalarında Gazze'deki insani duruma işaret ederek, yaşananları endişeyle takip ettiğini söylemişti.

        Papa 14. Leo, İsrail'in Gazze'deki kiliseleri de hedef almasına ilişkin endişelerini dile getirirken, Gazze konusunda İsrail'e bazı baskıların yapıldığını ama Tel Aviv’in ABD'nin çağrılarına da yanıt vermediğini vurgulamıştı.

        REKLAM

        Gazze için barış çağrısında bulunan Papa 14. Leo, "Tekrar ediyorum şiddete, zorla sürgüne, intikama dayalı bir gelecek yoktur. Halkların barışa ihtiyacı var, onları gerçekten sevenler barış için çalışır." demişti.

        Papa 14. Leo ayrıca, Gazze'de yaşananları "katliam" olarak nitelendirdiği için İsrail'in eleştirdiği Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'e, Vatikan'ın görüşünü aktardığını belirterek sahip çıkmıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de duyurduğu ve 10 Ekim'de devreye giren Gazze'de ateşkes planına ilişkin değerlendirme yapan Papa, "Son günlerde barış sürecini başlatma anlaşması, 'Kutsal Topraklar'da bir umut ışığı yarattı. İlgili tarafları, İsrail ve Filistin halklarının meşru özlemlerine saygı duyan adil ve kalıcı barışa doğru çizdikleri yolda cesurca ilerlemeye teşvik ediyorum. İki yıllık çatışma, özellikle çocuklarını, ailelerini, arkadaşlarını, her şeylerini acımasızca kaybedenlerin kalplerinde her yerde ölüm ve enkaz bıraktı." ifadelerini kullanmıştı.

        Gazze Şeridi'ndeki çocuklar için 5 bin doz antibiyotik gönderilmesi kararı da veren Papa 14. Leo, kasım ayı başında Vatikan'ı ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmiş, görüşmede, Gazze'de halka yardım ulaştırılması ve iki devletli çözüm mesajlarını paylaşmıştı.

        REKLAM

        İstanbul ve İznik'i de ziyaret edecek

        Ankara'daki temaslarının ardından cuma sabahı Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde Hristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek Papa 14. Leo, Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret ettikten sonra helikopterle İznik'e geçecek. Papa 14. Leo, burada ayine katılacak.

        Papa 14. Leo, cumartesi günü Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne gidecek, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek, Volkswagen Arena'da yapılacak ayini yönetecek.

        Ziyaretinin son gününde Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki ayine katılacak Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nin kuruluş tarihi nedeniyle patrikhaneyi tekrar ziyaret edecek ve Patrik Bartholomeos ile bir araya gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!