        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahbaz Şerif ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahbaz Şerif ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 20:37 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, liderler görüşmede, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkilerini her alanda daha ileri taşımak için adım atmayı sürdüreceklerini belirtti.

        Türkiye ile Pakistan'ın kardeş ülkeler ile birlikte bölgedeki çatışma sürecini sona erdirmek, barış ve istikrarı tesis etmek için çaba sarf ettiğini kaydeden Erdoğan, arabuluculuk gayretlerinin değerli olduğunu, müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Pakistan Başbakanı Şerif'in ve kardeş Pakistan halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

        *Fotoğraf: TCCB - AA, temsilidir

        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tam 14 saat süren film!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
