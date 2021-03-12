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Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sürecinde esnaf ve ihracatçılar için yapılanları paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgını döneminde 760 bin 71 esnaf ve sanatkara Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında 18,8 milyar lira kredi kullandırıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sürecinde esnaf ve ihracatçılar için yapılanları paylaştı
AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Kovid-19 salgını sürecinde ekonomi alanında yapılanlara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Salgın döneminde esnafımızı, ihracatçımızı yalnız bırakmadık" başlığıyla yapılan paylaşıma göre, salgın sürecinde Irak, Bulgaristan ve İran gümrüklerinde Temassız Ticaret uygulaması yürütüldü, ticaretin etkin, kontrollü ve güvenli bir şekilde devamlılığı sağlandı.

İhracatçıların dijital ortamda pazarlama faaliyetleri desteklendi, firmaların 2 bin 500'ün üzerinde yabancı firma ile yaklaşık 9 bin 500 iş görüşmesi gerçekleştirmesine katkı verildi.

E-Ticaret sitelerine üyelik giderleri 2020'de yüzde 80, 2021'de yüzde 60 oranında, site başına 8000 liraya kadar desteklendi. "E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" dayanışma kampanyasından 135 bin KOBİ faydalandı. Kampanya ile 7 bin 76 kişiye istihdam sağlandı, 3 bin 761 KOBİ e-ticaret ile tanıştı, KOBİ'lerimize vadesinden önce 1,2 milyar lira transfer edildi.

Yerli üreticiyi korumak için 5 bin 220 ürün grubuna ilave gümrük vergisi uygulanmaya başlandı. 1 milyona yakın esnafa 3 ay süreyle aylık 1000 lira gelir kaybı desteği sağlandı. İş yeri kira olan esnafa 3 ay süreyle kira desteği uygulaması başlatıldı.

Salgın kısıtlamalarından etkilenen işletmelere yönelik Ciro Kaybı Desteği hayata geçirildi. 984 bin 937 esnaf ve sanatkara toplam 42,6 milyar lira tutarında Hazine faiz destekli kredi kullanma imkanı sağlandı. 760 bin 71 esnaf ve sanatkara "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında 18,8 milyar lira tutarında kredi kullandırıldı. 30 bin esnaf ve sanatkarın kredi ve kefalet kooperatiflerine olan gecikmiş 650 milyon liralık borcu yapılandırıldı.

Üretici tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına karşı etkin denetim yapıldı, söz konusu denetimler neticesinde toplam 31,6 milyon lira idari para cezası uygulandı.

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