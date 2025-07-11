Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde karşıladı, merdivenlerde Türk ve Somali bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.
Görüşme, basına kapalı gerçekleştirilirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığından açıklama yapıldı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ve Somali ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini, ilişkilerin atılacak adımlarla geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin terörle mücadelesinde Somali halkının yanında olmaya devam edeceğini, Somali’nin terörle mücadele alanında ulusal birliğini sağlamasının önemli olduğunu belirtti."