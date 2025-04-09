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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağı - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız

        ABD'nin uygulamaya başladığı tarifelerle ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünyada ciddi bir belirsizlik ortamı var ama Türkiye'nin de yolunu aydınlatan güçlü bir ekonomi programı var. Düşük tarife uygulanan ülkelerden biriyiz. İş dünyası ve vatandaşlar gönüllerini ferah tutsun. Bu süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağımıza inanıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 12:59 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:59
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        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda son ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Son 1 haftada uluslararası ticaret savaşlarının yeni bir boyuta evrildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Büyük ekonomiler durgunluğa girecek. Biz ekonomide çok güçlü bir ekip kurduk. Türkiye'yi şoklara karşı dirençli hale getirecek programımızı sürdürüyoruz. Dünyada ciddi bir belirsizlik ortamı var ama Türkiye'nin de yolunu aydınlatan güçlü bir ekonomi programı var. Düşük tarife uygulanan ülkelerden biriyiz. İş dünyası ve vatandaşlar gönüllerini ferah tutsun. Bu süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağımıza inanıyoruz. Dış finansman ihtiyacımız azalıyor. Ekonomiden dış kırılganlığını azalttık" diye konuştu.

        Enflasyondaki düşüş süreğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan maliye politikasındaki disiplinli duruşu muhafaza ettiklerini belirtti.

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