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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo’da - Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo’da
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AA

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları dinlendi.

AA'da yer alan habere göre, tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Gnassingbe, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Erdoğan ve Gnassingbe, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından, anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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