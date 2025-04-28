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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın İtalya'ya gidecek | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın İtalya'ya gidecek

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere yarın İtalya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 17:48 Güncelleme: 28.04.2025 - 17:48
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın İtalya'ya gidecek
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        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin davetine icabetle, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi’ne katılmak üzere yarın (29 Nisan Salı) İtalya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İtalya Başbakanı’nın riyasetlerinde Roma’da düzenlenecek Zirve kapsamında Türkiye ile İtalya arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecek adımlar ele alınacak, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

        Zirve sırasında ayrıca, iki ülke ilişkilerinin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşmaların imzalanması ve iş çevrelerinin katılımıyla bir İş Forumu tertiplenmesi öngörülmektedir" dedi

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