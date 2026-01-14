Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı temsilcileriyle yemekte buluştu
Giriş: 14.01.2026 - 19:36 Güncelleme: 14.01.2026 - 19:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya geldi. Programda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yer aldı.
