Cumhurbaşkanı Erdoğan yasayı imzaladı

Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer, Şahan Gökbakar ve Demet Akbağ, Necati Akpınar, Muzaffer Yıldırım, Şükrü Avşar, Mahsun Kırmızıgül, Burak Özçivit, Birol Güven, Kerem Çatay, Cemal Okan, Fatih Aksoy, Tamer Karadağlı ve Timur Savcı'nın da aralarında bulunduğu sinemacılar, 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Sinemacılar önce saat 13.30'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelerek Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun üzerine görüşme yaptı.

Sinemacılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan çıktıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Sinemacılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun hakkındaki düşüncelerini sundu.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından sinemacıların önünde Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun'u imzaladı. Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Yapımcıların en çok şikayet ettiği promosyonlu bilet uygulaması, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun gereği temmuz ayında sona erecek. Temmuzdan ayından itibaren sinema salonu işletmecileri, promosyonlu bilet uygulamasını yapımcılardan izin alarak yapabilecek.

Yine Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun gereği, yapımcıların bir diğer şikayet konusu olan hasılatın şeffaf olarak görülmesi sorunu da çözülmüş olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeni yazılımıyla yapımcılar, sinema salonlarına kaç izleyici geldiğini ve ne kadar hasılat elde edildiğini net olarak görebilecek.