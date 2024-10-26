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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yuvasına kavuşan aileyi evinde ziyaret etti - Gündem haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yuvasına kavuşan aileyi evinde ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da deprem konutlarının anahtar teslim töreni sonrası afetzede aileye yeni yuvalarında ziyarette bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 19:39 Güncelleme: 26.10.2024 - 20:23
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        Hatay'da sürpriz ziyaret
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde, TOKİ’ye yaptırılan ve tamamlanan 29 bin 311 afet konutunun anahtar teslimi töreni Hatay’ın Antakya ilçesi Gülderen Konutları’nda yapıldı.

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        Anahtar teslim töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde evleri yıkılan İpek ailesini yeni yuvasında ziyaret etti. Ailenin 3 çocuğuna hediye getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti aileye büyük mutluluk yaşattı.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evlerini ziyaret ettiğini söyleyen Ahmet İpek, "Bugünkü misafirimiz Cumhurbaşkanımız oldu. Evimize gelip, bizi ziyaret ettiler. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Verdikleri ev çok güzel, her şey son sistem" dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı evinde misafir eden Ceylan İpek, "Baya heyecanlandık. Cumhurbaşkanımız hiç beklemediğimiz anda geldi. Kapıda görünce bir anda şok oldum, bir daha dönüp baktım. Allah razı olsun çok güzel ilgilendiler, sohbet ettik. Çok memnunuz, evin her şeyini eksiksiz bir şekilde yapmışlar. Çok güzel, çok beğendik ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüşler" dedi.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #ahmet ipek
        #Hatay
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