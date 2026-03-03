Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çekmeköy’de öldürülen öğretmene taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Çekmeköy’de dün bir lisede uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, “Fatma Nur Çelik öğretmenimize Rabb’imden rahmet diliyorum. Merhum öğretmenimizin ailesi ve yakınlarına sabır, büyük bir fedakârlıkla ülkemize hizmet eden eğitim camiamıza başsağlığı temenni ediyorum” dedi.

Dün İstanbul Çekmeköy’deki bir lisede uğradığı saldırıda vefat eden Fatma Nur Çelik öğretmenimize Rabb’imden rahmet diliyorum.



Merhum öğretmenimizin ailesi ve yakınlarına sabır, büyük bir fedakârlıkla ülkemize hizmet eden eğitim camiamıza başsağlığı temenni ediyorum.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 3, 2026

Öğretmenlere yönelik şiddeti sert sözlerle kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eller öpülesi öğretmenlerimize yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz. Bırakın şiddeti, Hazreti Ali Efendimizin ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ buyurduğu öğretmene yönelik saygısızlık bile inancımızda ve kültürümüzde asla kabul edilemez bir davranıştır” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı Haberi Görüntüle

"GEREKEN MUTLAKA YAPILACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili sürecin başlatıldığını belirterek, “Başsavcılığımız adli, Bakanlığımız idari soruşturmayı başlatmıştır. Milletçe hepimizi hüzne boğan bu olayın üzerine kararlılıkla gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır” dedi.

"ACİL ŞİFA DİLİYORUM"

Saldırıda yaralanan öğretmen ve öğrenciye de geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaralanan öğretmenimize ve öğrencimize yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum. Rabb’im, Fatma Nur öğretmenimizin mekânını cennet eylesin” mesajını paylaştı.

FOTO: AA