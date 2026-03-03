Canlı
        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çekmeköy’de öldürülen öğretmene taziye mesajı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çekmeköy’de öldürülen öğretmene taziye mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatma Nur Çelik'in ölümü sonrası adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Olayın üzerine kararlılıkla gidileceğini ve failin hak ettiği cezayı alması için gerekenin yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan aralanan öğretmen ve öğrenci için şifa diledi

        Giriş: 03.03.2026 - 22:29
        Öldürülen öğretmene taziye

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Çekmeköy’de dün bir lisede uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, “Fatma Nur Çelik öğretmenimize Rabb’imden rahmet diliyorum. Merhum öğretmenimizin ailesi ve yakınlarına sabır, büyük bir fedakârlıkla ülkemize hizmet eden eğitim camiamıza başsağlığı temenni ediyorum” dedi.

        Öğretmenlere yönelik şiddeti sert sözlerle kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eller öpülesi öğretmenlerimize yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz. Bırakın şiddeti, Hazreti Ali Efendimizin ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ buyurduğu öğretmene yönelik saygısızlık bile inancımızda ve kültürümüzde asla kabul edilemez bir davranıştır” ifadelerini kullandı.

        "GEREKEN MUTLAKA YAPILACAKTIR"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili sürecin başlatıldığını belirterek, “Başsavcılığımız adli, Bakanlığımız idari soruşturmayı başlatmıştır. Milletçe hepimizi hüzne boğan bu olayın üzerine kararlılıkla gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır” dedi.

        "ACİL ŞİFA DİLİYORUM"

        Saldırıda yaralanan öğretmen ve öğrenciye de geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaralanan öğretmenimize ve öğrencimize yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum. Rabb’im, Fatma Nur öğretmenimizin mekânını cennet eylesin” mesajını paylaştı.

        FOTO: AA

