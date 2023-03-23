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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı zammı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi ve ekonomik gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, en düşük emekli maaşı ile ilgili de bir çalışma yapıldığını ve en düşük emekli maaşı tutarının arttığını belirtti. Bu gelişme ile beraber emekli zammı hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı açıklaması! 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı televizyon programında gündeme dair birçok konuya değinirken, en düşük emekli maaşı hakkında önemli bir son dakika açıklamasında bulundu. Erdoğan en düşük emekli maaşı ile ilgili bir çalışma yapıldığını belirtirken, en düşük emekli maaşına zam yapılarak artırıldığını açıkladı. Peki, "2023 en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" İşte 2023 en düşük emekli maaşı miktarı... 
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı açıklaması! 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

    "EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 LİRA OLACAK"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. En düşük emeklli maaşına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar.

    "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı açıklaması! 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

    EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ, EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? 

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşı hakkında açıklama yaptı. Bakan Bilgin, en düşük emekli aylıkların artışı hakkında detaylar paylaştı. Bakan Bilgin konuşumasında şunları söyledi; 5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını birlikte gördük. Alternatif çalışmaları yani en düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var."

     
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı açıklaması! 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

    BAKAN BİLGİN'DEN KRİTİK AÇIKLAMA AÇIKLAMA 

    Bakan Bilgin;" EYT uygulamasında yaklaşık yüzde 60’ından fazlasının eski şekli ile çıkmış olsaydı 3 bin lira ile 5 bin lira arasında aylık bağlanacak olan EYT’lilerin de maaşlarını 5 bin 500’ün üzerinde çıkardık." dedi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı açıklaması! 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

    EYT'LİLERİ DE KAPSAYACAK

    Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmiş ve sözlerine şunları eklemişti:

    "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak."
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı açıklaması! 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

    Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen bin 100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti.

    Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı açıklaması! 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

    NELER OLMUŞTU?

    EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

    SSK 2000 sonrası için önceki maaş: 3 bin 500 TL

    Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

    SSK 2000 öncesi için önceki maaş: 4 bin 867 TL

    Zamlı maaş: 6 bin 327 TL

     
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı açıklaması! 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

    Bağ-Kur tarım önceki maaş: 3 bin 500 TL

    Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

     

    Bağ-Kur esnaf önceki maaş: 4 bin 196 TL

    Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı açıklaması! 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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