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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, mahkemenin İmamoğlu kararını değerlendirdi

TBMM'deki 2023 bütçe görüşmelerinin son gününde kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili verilen mahkeme kararı hakkında, "Şayet bir yanlış karar varsa bunun düzelteceği yer yine mahkemelerdir. Mahkeme kararlarında siyasi karar aramak siyasi akılsızlığın ta kendisidir" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, mahkemenin İmamoğlu kararını değerlendirdi - Gündem Haberleri
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifine yönelik son görüşmeler kapsamında TBMM Genel Kurulunda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararını değerlendirdi.

Oktay şu değerlendirmede bulundu:

Yargısal süreçler devam etmektedir. Karar henüz kesinleşmemiştir. Kararı verecek olan yürütme, ne TBMM ne de karalama siyaseti yürüten muhalefettir. Şayet bir yanlış karar varsa bunun düzelteceği yer yine mahkemelerdir. Mahkeme kararlarında siyasi karar aramak siyasi akılsızlığın ta kendisidir. Mitinglerde ateşli beyanatlarla, asıl bağlamından kopartılmış çıkarsamalarla gündeme getirmek niyetin başka olduğunun ifadesidir. Siyasette söz millete karşı söylenir, milletin iradesi muhatap alınır. Mağduriyet ve siyasi oyun arıyorsanız kendi içinizdeki hizipleşmelere bakın sorunları bulmak istiyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın desteği milletten ister, neticeyi sandıkta alır. Kendine güvenenleri herhangi bahaneye sarılmadan, delikanlıca adaylığını ilan edip meydana çıkmaya çağırıyoruz. Gerisi lafı güzaftır. 100. yılın bütçesi 20 yılda yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımını daha da ileri taşıyacaktır.

"EYT ÇALIŞMALARI BU AY TAMAMLANACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasında "Eyt ile ilgili çalışmalar bu ay tamamlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacak" dedi. Oktay ayrıca Asgari Ücret Komisyonu'nun, asgari ücreti makul düzeyde belirleyeceğini ifade ederek, 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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