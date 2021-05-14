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Cumhurbaşkanı Kabine toplantısı ne zaman? Yeni kararlar çıkacak mı? Tam kapanma uzayacak mı?

Koronavirüs vaka sayılarındaki yükseliş ile tüm Türkiye tam kapanmaya girdi. Bir hafta sonra bitecek tam kapanmadan önce toplanacak Kabine Toplantısı'nda alınacak kararlar kritik önem taşıyor. Toplantıda yeni kararlar çıkacak mı? sorusu ise merak edilen konular arasında. Peki Cumhurbaşkanı Kabine toplantısı ne zaman? Tam kapanma uzayacak mı? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Kabine toplantısı ne zaman? Yeni kararlar çıkacak mı? Tam kapanma uzayacak mı?

Tüm Türkiye'nin gözü kulağı 17 günlük tam kapanmanın bitmesine birkaç gün kala gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısına çevrildi. Pandemi sürecine dair alınacak kararlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Cumhurbaşkanı Kabine toplantısı ne zaman? Yeni kararlar çıkacak mı? Tam kapanma uzayacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Haftanın ilk gününde Kabine Toplantısı ve yeni korona virüs kararları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Son olarak 26 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Bu hafta Pazartesi ve Salı günü Kabine Toplantısı'nın gerçekleşmesi bekleniyordu ancak bu yönde bir karar alınmadı. Yeni Kabine Toplantısı'nın tam kapanmanın hemen ardından 17 - 18 Nisan tarihlerinde yapılması bekleniyor.

YENİ NORMALLEŞME NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden gençlerle iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere ilişkin önemli bilgiler verdi. Erdoğan "Yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreçte yer alacak. Kabine Toplantısında en önemli madde olacak. Ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor." dedi.

TAM KAPANMA UZAYACAK MI?

Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı bir canlı yayında tam kapanma süresinin bir hafta uzatılma ihtimaliyle ilgili net konuştu: "Kapanma süreci net ve şeffaf yürüttüğümüz bir süreç. Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler. Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok.”

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