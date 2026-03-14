Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle bir mesaj paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan, 81 ilde görev yapan sağlık çalışanlarını tebrik ederek teşekkürlerini iletti.

81 ilimizdeki tüm hekimlerimizin, hemşirelerimizin, hasta bakıcılarımızın; sağlık ordumuzun her bir mensubunun 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyor; emekleri, hizmetleri ve gayretleri için yürekten teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/htBIV8M0pQ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 14, 2026

14 Mart Tıp Bayramı, Türkiye genelinde hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının emek ve katkılarına dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlanıyor.