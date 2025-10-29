Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Kadın Futbol Takımı'na tebrik! - Futbol Haberleri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Kadın Futbol Takımı'na tebrik!

        UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maçın ardından telefonla arayıp kendilerini tebrik ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 00:00 Güncelleme: 29.10.2025 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın Milliler'e tebrik!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İzmirli taraftarlarla Cumhuriyet Bayramı'ndan 1 gün önce karşılaşmayı kazanarak bayramı kutladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arayıp kutladığını aktaran Kıragası, "Tebriklerini iletti. Bu bizim için inanılmaz bir gurur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı tarafından aranmak, oyuncuların tebrik edilmesi, takımımıza olan inancını belirtmesi ve maçı izlediğini bize belirtmesi bizim için son derece gurur verici. Kendisine buradan da çok teşekkürlerimi iletiyorum, saygılarımı arz ediyorum." dedi.

        Kosova'nın maçta oyun disiplininden hiç kopmadığını anlatan Kıragası, şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Çok saygı duyuyoruz onlara. Umarım bundan sonra onların da yolu açık olur. İlk maçın başlangıç düdüğünden itibaren bizim 2 maçı da kazanacağımız ve gol yemeden kazanacağımızla ilgili inancımız tamdı. Oyuncularımla her zaman olduğu gibi yine çok gurur duyuyorum. Çok da keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Topa sahip olan taraf bizdik. Üçüncü bölgede set oyunu oynamaya çalıştık. Şimdi üzerinde duracağımız son paslar ve final pasları olacak. Bütün oyuncularımı canı gönülden kutluyorum."

        A Milli Kadın Milliler, Kosova'yı yendi!
        A Milli Kadın Milliler, Kosova'yı yendi! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar