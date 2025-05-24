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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

        İstanbul'daki programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 18:46 Güncelleme: 24.05.2025 - 18:54
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar....

        Title

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        2023'de ebediyete uğurladığımız bu kıymetli serginin ilk tohumlarını eken Mehmet Kısakürek'e de Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ediyorum. İstanbul gibi tarihi, kültür, eşsiz tabii güzellikleriyle gözbebeğimiz olan nadide şehirde yaşamanın bahtiyarlığı içindeyiz. İstanbul binlerce yıllık medeniyetimizin muhteşem ve muazzam bir çınardır. İstanbul'la ne kadar iftihar etsek azdır. Böyle bir kadim şehrin sakini, hizmetkârı olmaktan şeref duyuyoruz. İstanbul'u farklı yönleriyle anlatan her çalışmayı takdirle karşılıyoruz.

        Yapay zeka ve ses klonlama gibi pekçok dijital yeniliğin kullanıldığı sergiyle bir yandan üstadın mısraları eşliğiyle tarihi İstanbul manzaraları seyredilirken bir yandan maziye yakınen şahitlik edilecek. Bu güzel ve anlamlı etkinliğin hepimiz için hayırlar getirmesini diliyor, emeği geçen herkese tekrar şükranlarımı sunuyorum. Şu gerçeği evvela sizleri paylaşmak arzusundayım; milletlerin kıymeti, zenginliği, derinliği, tarih ve medeniyete yaptığı katkılar kadar sinesinden çıkardığı yazar, şair, ilim ve tefekkür insanlarıyla mizana vurulur. Bu eserler aynı zamanda necip olma hasletini; yani asaleti de bünyelerinde taşır. Asalet yalnızca milletlere has vasıf değildir, fikrin ve şahsiyetin de bir asaleti vardır. Necip ismiyle müsemma olan üstad bu asilliğin, bu yüksek fikri mertebenin en mümtaz amillerinden biridir.

        Ayrıntılar gelecek...

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