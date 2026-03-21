        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü ve Aşık Veysel paylaşımı

        'Down Sendromu Farkındalık Günü' münasebetiyle bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güzel evlatlarımızın fedakâr ailelerine, anne ve babalarına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk ozanı Âşık Veysel'i anma mesajı yayımladı

        Giriş: 21.03.2026 - 19:53
        'Farkındalık Günü ve Aşık Veysel' paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle özel gereksinimli tüm yavrularımızın gözlerinden öpüyor; güzel evlatlarımızın fedakâr ailelerine, anne ve babalarına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

        "RAHMET VE HÜRMETLE YÂD EDİYORUM"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vefatının 53’üncü yılında halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu’nu rahmetle andı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anadolu halk ozanımız Âşık Veysel’i ebediyete irtihalinin 53’üncü yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." mesajı paylaştı.

