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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Gaziantep'te açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Gaziantep'te açıklamalar... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılar var. Son yıllarda ekonomide yaşanan dalgalanmaların yol açtığı fiyat artışları bu sıkıntıların başında geriyor. Konut ve fiyat artışları can sıkıcı hale geldi. Bu yükselişi tetikleyen çok sebep olduğunu biliyoruz. Ama yine de bu tabloyu kabul edemeyiz. Makul ve orantılı, hiçbir sebebi olmadığı halde aç gözlülükten fahiş kira artışı yapanlarla tekrar göreve devamda bunların ümüğünü sıkacağız ümüğünü" diye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Gaziantep'te açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Gaziantep'te açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle.

Gaziantep'in bizim gönlümüzdeki yeri her zaman farklı olmuştur. Diğer şehirlerimiz gibi Gaziantep'i hiç yalnız bırakmadık. En son 1 ay önce Nurdağı ilçesinde köy evlerinin teslim törenine katılmıştık. Dün Adıyaman ve Kahramanmaraş'taydık. Bugün Hatay'a gelip Defne Hastanemizin açılışını yerinde inceledik. Şimdi de Gaziantep'teyiz. Haftaya Pazar günü sandıkları patlatıyor muyuz Gaziantep? Bay Bay Kemal'i emekli ediyor musunuz? Gaziantep bunu yapar. Ben Gaziantep'e inanıyorum. Deprem anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettiğimizi biliyorsunuz. Bakanlarımız ve kurum yöneticilerimiz işler rayına girene, enkazlar kalkana, düzen sağlanana kadar bir an olsun bölgeden ayrılmadı. Belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz depremzedelerimizi hiç terk etmedi. Bölgede dönüşümlü olarak görevlendirdiğimiz 650 bin personelemizle her yerde her talebe yetişmenin mücadelesini verdik.

"AMACIMIZ ŞEHİRLERİMİZİ SÜRATLE AYAĞA KALDIRMAK"

Sadece günü kurtarma değil uzun vadeli yenien yapılanma için orta hasarlı binaları da kalıcı konut projelerine dahil ettik. Bu kadar kısa sürede dünyada afet enkazlarını kaldırıp, şehirlerini yeniden inşaya başlayabilen bir başka ülke örneği yoktur. Depremin ikinci haftasından itibaren kalıcı konutların inşası çalışmalarına başladık. Zemin etüdü ve ihalesi biten yerlerde hemen temeller atıldı. Allah'ın izniyle Ekim Kasım aylarından itibaren kalıcı konutların teslimine de başlıyoruz. Hedefimiz 319 bini 1 yıl içinde bitecek şekilde 650 bin yeni konut yaparak şehirlerimizi süratle ayağa kaldırmaktır. Evi ve işyeri depremde hasar gören vatandaşlarımızın tamamını ekmek tekneleri ve yuvalarına kavuşana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Deprem anından itibaren yürütülen tüm fitne gayretlerine rağmen depremzede kardeşlerimizin büyük bir vakar, metanet ve sabırla bize verdikleri destek en büyük moral kaynağımız olmuştur. 50 bin insanımızı kaybettik. Allah rahmet etsin. Yakınlarına sabır diliyorum. 100 bini aşkın yaralılarımız vardı. Rabbim şifalar versin.

"HAFTAYA PAZAR GAZİANTEP'TEN FARKLI SES GELECEK"

Milletimiz devletine güvenmiş, birbirine kenetlenmiştir. Şu anda alanda, yolda gördüklerimizin dışında alanda 100 bin kişi var. Şimdi ben inanıyorum ki haftaya pazar Gaziantep'ten çok farklı bir ses sandıklardan gelecek. Aylık 1 milyar doları bulan ihracatıyla sadece bölgenin değil; ülkemizin önde gelen üretim ve istihdam merkezlerinden olan Gaziantep'in bu süreçte en hızlı toparlanan şehir olması da ayrıca sevindiricidir. Yatırım, üretim, ihracat olmadan depremzede kardeşlerimizin yarasını saracak imkanı bulamayız. Bundan sonra da Gaziantep'in yatırım, istihdam, üretim, ihracat yolunda attığı her adımda yanında olacağız. Bu şehir kendisine verilen herşeyi ziyadesiyle hak eden bir şehir. Metro projesinin bir an önce hayata geçmesini sağlayarak şehir içi ulaşımı da rahatlatacağız. Hızlı tren hattının da tamamlanmasıyla Gaziantep'in her bakımdan cazibesi daha da artacaktır. Şehir hastanemizin inşası büyük ölçüde bitti. İnşallah önümüzdeki ayın sonuna doğru hasta kabulüne başlıyoruz. 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na verdiğiniz yüzde 60'a yakın oy oranı ve 9 milletvekili desteği için sizlere şükranlarımı sunuyorum.

"TEK FİRE VERMEDEN SANDIĞA GİTMENİZİ BEKLİYORUM"

Cumhurbaşkanlığında da bu defa bu defa herhalde yüzde 60 değil, yüzde 70'e hazır mıyız? Yüzde 70'le bu defa inşallah 28 Mayıs'ı, 29 Mayıs'a bağlayan geceyi çok farklı idrak edeceğiz. Nedir o? İstanbul'un fethi. Buna hazır mıyız? 27 milyon aşkın oyla yüzde 49,5 oy oranına rağmen sistem gereği seçim ikinci tura kaldı. Sizlerden ikinci tur seçimde inşallah tek bir fire bile vermeden sandığa gitmenizi bekliyorum. Bizim asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil rehavettir. İnşallah pazar günü yapılacak seçimde rehavete kapılmadan zaferi hep beraber kucaklayacağız. Bay Bay Kemal talimatı Kandil'den alıyor. Teröristlerden alıyor. Biz nereden alıyoruz? Allah'tan ve milletimizden alıyoruz. Bunun için 28 Mayıs'ta sandıklara bir kez daha sahip çıkmaya hazır mıyız? Geçen hafta yarım kalan işi önümüzdeki hafta bitirmeye hazır mıyız? Hatta bu sefer sandıklara öyle güçlü şekilde sahip çıkalım ki, CHP Genel Başkanına hezeyan sergileyecek fırsatı bile vermeyelim. Kendisine 2 milyon 539 bin fark atmamıza rağmen masayı yumruklayarak milleti kandırmaya çalışıyoruz. Aklınca CHP Genel Başkanlığı koltuğunu korumaya çalışıyor.

"SSK'YI BATIRMAKLA İLK YANLIŞINI YAPMIŞTIR"

Seçim gecesi bizdeki sonuçların aynısı kendi önlerinde olduğu halde sabaha kadar 'öndeyiz' diyerek milleti kandırdıklarını unutmadık. İlk düğmeyi yanlış ilikleyince gerisinin düzgün gitme ihtimali zaten yok. CHP Genel Başkanı daha öncesindeki yalpaları gençliğine versek bile bu zat SSK'yı batırmakla affı mümkün olmayan ilk yanlışı yapmıştır. Şimdi Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız yakında. Onun için haftaya pazar Bay Bay Kemal'i siyasetten emekli etmeye hazır mısınız? Onun için durmak yok, yola devam. Cumhur İttifakı olarak, Cumhur İttifakı'ndaki diğer kardeşlerimiz MHP; Yeniden Refah Partisi, HÜDA PAR hepsiyle beraber inşallah sandıklara hazırlanacağız, sandıklara hakim olacağız, gümbür gümbür inşallah zafere koşacağız. Bu zat 15 seçim kaybetti. İnşallah pazar günü de yeni bir kayıpla karşı karşıya olacak. Kimbilir belki de 28 Mayıs'tan sonra en büyük iyiliği önüne yeni bir fırsat çıkararak CHP'ye yapmış olacağız. Biz artık sadece CHP Genel Başkanı ile yarıştığımız için tek muhatabımız o. Seçim sonrası bizi en çok yaralayan husus nedir derseniz, bunun cevabı çok büyük oy farkıyla ikinci tura kalmış olmamız değildir. CHP tarafının sandıktaki kaybının hıncını depremzede vatandaşımızdan çıkarmaya çalışmasıdır.

"RABBİM KİMSEYİ BUNLARIN ELİNE MUHTAÇ ETMESİN"

Ne diyor? Biz size bir daha bir şey göndermeyeceğiz. Bay Bay Kemal gerek yok. İhtiyacımız da yok. Biz AFAD'ımız, Kızılay'ımızla, belediyelerimizle şu ana kadar nasıl yaptıysak, bundan sonra da deprem bölgelerin ihtiyacını biz karşılarız. Bunlar terör örgütleriyle kol kola gittikleri, ülkemizi emperyalistlere peşkeş çektiği yetmediği gibi şimdi de gözlerini depremzedelere diktiler. Kaldığı yerlerden çıkartılan varsa hemen valiliklerimize başvursun. Hatay'da deprem çadırlarının suyunu kestiler. Vali vekiline talimat verdim. Ayrılmadan hemen suyu bağladılar. Aramızdaki fark bu. Aldığı yardım kesilen varsa hemen aynı yerde valiliklerimize, belediye başkanlarımıza müracaat etsinler. İhtiyacı neyse biz karşılayacağız. Vatandaşlarımız başlarına kakılan yardımları götürüp iade etmişler. Rabbim kimseyi bunların eline düşürmesin, biz bize yeteriz.

"BUNLARIN ÜMÜĞÜNÜ SIKACAĞIZ ÜMÜĞÜÜNÜ!"

21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılar var. Son yıllarda ekonomide yaşanan dalgalanmaların yol açtığı fiyat artışları bu sıkıntıların başında geriyor. Konut ve fiyat artışları can sıkıcı hale geldi. Bu yükselişi tetikleyen çok sebep olduğunu biliyoruz. Ama yine de bu tabloyu kabul edemeyiz. Makul ve orantılı, hiçbir sebebi olmadığı halde aç gözlülükten fahiş kira artışı yapanlarla tekrar göreve devamda bunların ümüğünü sıkacağız ümüğünü! Tabii ki ikinci ve asıl çözümümüz gerek TOKİ kanalıyla gerek özel sektörü teşvikle konut arzını hızla artıracak tedbirler alacağız. 1+1, 2+1 konutlarla vatandaşımızın bu ihtiyacını gidereceğiz. Kentsel dönüşüm projeleriyle mesela İstanbul'da 5 yılda inşa edeceğimiz 1,5 milyon yeni konut bunun parçasıdır. Diğer şehirlerimizde orta ve uzun vadede konut sayımızı artırarak kira şişkinliğini ortadan kaldırmakla kararlıyız.

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