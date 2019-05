Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:



Şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerimizin, Anneler Günü´nü kutluyorum. Annelerimiz sabır, müsamaha ve sevgi dolu yürekleriyle, toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynamaktadır. Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğreten annelerimiz, ülkemizde mutluluğu ve huzuru tesis etmede en büyük gücümüzdür. Bizler, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan, anneleri baş tacı kabul eden, 'ana gibi yar olmaz' diyen, anneye hürmeti esas alan, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören bir kültür ve geleneğin temsilcileriyiz. Bu anlayışla annelerimizin mutlu olması, yüzlerinin gülmesi, hayat şartlarının daha da iyileştirilmesi için önümüzdeki süreçte de kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Baş tacımız, ilk öğretmenimiz, ilk hamimiz, sığınağımız, gücümüz olan annelerimiz, ülkemizden, milletimizden, çocuklarından hayır dualarını eksik etmesin. Ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü´nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum...



KILIÇDAROĞLU: ANNELER BİZİM BAŞ TACIMIZ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı videoyla, Anneler Günü'nü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Anneler Günü dolayısıyla bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda, 'Annelerimiz bizim baş tacımız, onların ellerinden öpüyorum' dedi.



MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR: KAHRAMANLARIMIZIN KIYMETLİ ANNELERİ





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla kendini milli ve manevi değerlerimizin korunmasına adayan kahraman Mehmetçiklerimizin kıymetli annelerinin fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir." ifadelerini kullandı.

Akar, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplumun en kutsal birliği olan aileyi, hayatın türlü zorluklarına karşı ayakta tutan, sevgi, şefkat, merhamet, sorumluluk ve fedakarlık gibi ulvi değerlerle çocuklarını yetiştiren ve geleceğin sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlayan annelerin, "Anneler Günü"nü kutladı.

Bakan Akar, mesajına şöyle devam etti:

"Emsalsiz bir sevgi, şefkat ve sabırla bizleri büyüten, varlıklarıyla bizlere güç veren, iyi ve kötü günde daima yanımızda bulunan, sevindiğimizde sevinen, üzüldüğümüzde bizden çok üzülen, nefes aldığı her an daima mutluluğumuzu isteyen, yaşam kaynağımız ve en güvenli sığınağımız kıymetli annelerimize hayatımızın her anında yanlarında olduğumuzu hissettirmek hepimizin en önemli vazifesidir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle 780 bin kilometrekare vatan toprağının, 462 bin kilometrekare mavi vatanın güvenliği ve bölünmez bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna en kıymetli varlıkları olan evlatlarını, avuçlarına kına yakarak büyük bir gururla peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetlerine gönderen saygıdeğer annelerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla kendini milli ve manevi değerlerimizin korunmasına adayan kahraman Mehmetçiklerimizin kıymetli annelerinin fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir."

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitleri ve kahraman gazileri büyük fedakarlıklarla yetiştiren, çocukları büyük emeklerle geleceğe hazırlayan ve kendilerine daima destek olan annelere sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür dileyen Akar, ebediyete intikal eden bütün anneleri de saygı ve rahmetle andı.