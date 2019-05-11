Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 12 Mayıs Anneler Günü mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında, "Ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü´nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında  şu ifadelere yer verdi:

Şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerimizin, Anneler Günü´nü kutluyorum. Annelerimiz sabır, müsamaha ve sevgi dolu yürekleriyle, toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynamaktadır. Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğreten annelerimiz, ülkemizde mutluluğu ve huzuru tesis etmede en büyük gücümüzdür. Bizler, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan, anneleri baş tacı kabul eden, 'ana gibi yar olmaz' diyen, anneye hürmeti esas alan, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören bir kültür ve geleneğin temsilcileriyiz. Bu anlayışla annelerimizin mutlu olması, yüzlerinin gülmesi, hayat şartlarının daha da iyileştirilmesi için önümüzdeki süreçte de kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Baş tacımız, ilk öğretmenimiz, ilk hamimiz, sığınağımız, gücümüz olan annelerimiz, ülkemizden, milletimizden, çocuklarından hayır dualarını eksik etmesin. Ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü´nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum...

KILIÇDAROĞLU: ANNELER BİZİM BAŞ TACIMIZ

 



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı videoyla, Anneler Günü'nü kutladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Anneler Günü dolayısıyla bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda, 'Annelerimiz bizim baş tacımız, onların ellerinden öpüyorum' dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR: KAHRAMANLARIMIZIN KIYMETLİ ANNELERİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla kendini milli ve manevi değerlerimizin korunmasına adayan kahraman Mehmetçiklerimizin kıymetli annelerinin fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir." ifadelerini kullandı.

Akar, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplumun en kutsal birliği olan aileyi, hayatın türlü zorluklarına karşı ayakta tutan, sevgi, şefkat, merhamet, sorumluluk ve fedakarlık gibi ulvi değerlerle çocuklarını yetiştiren ve geleceğin sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlayan annelerin, "Anneler Günü"nü kutladı.

Bakan Akar, mesajına şöyle devam etti:

"Emsalsiz bir sevgi, şefkat ve sabırla bizleri büyüten, varlıklarıyla bizlere güç veren, iyi ve kötü günde daima yanımızda bulunan, sevindiğimizde sevinen, üzüldüğümüzde bizden çok üzülen, nefes aldığı her an daima mutluluğumuzu isteyen, yaşam kaynağımız ve en güvenli sığınağımız kıymetli annelerimize hayatımızın her anında yanlarında olduğumuzu hissettirmek hepimizin en önemli vazifesidir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle 780 bin kilometrekare vatan toprağının, 462 bin kilometrekare mavi vatanın güvenliği ve bölünmez bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna en kıymetli varlıkları olan evlatlarını, avuçlarına kına yakarak büyük bir gururla peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetlerine gönderen saygıdeğer annelerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla kendini milli ve manevi değerlerimizin korunmasına adayan kahraman Mehmetçiklerimizin kıymetli annelerinin fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir."

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitleri ve kahraman gazileri büyük fedakarlıklarla yetiştiren, çocukları büyük emeklerle geleceğe hazırlayan ve kendilerine daima destek olan annelere sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür dileyen Akar, ebediyete intikal eden bütün anneleri de saygı ve rahmetle andı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yoğurt kabı tamam da, pipetler ne olacak?
GÜNDEMYoğurt kabı tamam da, pipetler ne olacak?
Tunceli'de teröristlerin 3 kamp alanı imha edildi
GÜNDEMTunceli'de terör örgütüne darbe!
Binali Yıldırım: İstanbul’u da dünyanın gıptayla bakacağı bir şehir haline getireceğiz
GÜNDEMYıldırım Kayseriler'le buluştu
İstanbul'un göbeğinde genç kıza çarpıp kaçan sürücü yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
GÜNDEMGenç kıza çarpıp kaçtı!
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul seçimi açıklaması: Demokrasimiz 23 Haziran'da...
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan Birlik Vakfı'nda konuştu
Sahur vakti 2019! İstanbul Ankara İzmir sahur saat kaçta? 12 Mayıs Diyanet Ramazan imsakiyesi
GÜNDEMİstanbul Ankara İzmir sahur saat kaçta?
Cezaevinden izinli çıkan eski damat ortalığı savaş alanına çevirdi
GÜNDEMCezaevinden çıkan damat dehşet saçtı!
MPİ Sayısal Loto 11 Mayıs sonuçları açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
GÜNDEM11 Mayıs Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
Milli Eğitim Bakanlığı, "Anneler Günü"ne özel video yayımladı
GÜNDEMMEB'den 'Anneler Günü'ne özel
Anneler Günü ne zaman kutlanır? Anneler Günü yarın mı? 2019 Canım Annem Anneler Günün Kutlu Olsun sözleri
GÜNDEMAnneler Günü ne zaman kutlanır?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X