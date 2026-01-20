Habertürk
Habertürk
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan heyetini kabul etti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan heyetini kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması kapsamında Dışişleri, İçişleri, Savunma ve güvenlik yetkililerinden oluşan Özbekistan heyetini Külliye'de kabul etti; görüşmenin stratejik ortaklık ile savunma-güvenlik işbirliğini güçlendirmesi bekleniyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 21:42 Güncelleme: 20.01.2026 - 21:42
        Özbekistan heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistanlı bakanlar ile üst düzey güvenlik yetkililerini kabul etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, İçişleri Bakanı Aziz Tashpulatov, Savunma Bakanı Tümgeneral Shurat Halmuhamedov ve Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Korgeneral Bahodir Kurbonov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

        Kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması kapsamında ülkemizde bulunan Özbekistan heyetini kabulüne iştirak ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen bu kabulün, Türkiye ile Özbekistan arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

