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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 2023 Milletvekili Genel Seçimi ne zaman?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 2023 Milletvekili Genel Seçim Takvimi YSK tarafından hazırlandı. Seçmen listelerinin önümüzdeki süreçte askıya çıkması bekleniyor. Bir yandan da milletvekili aday listeleri hazırlama çalışmaları sürüyor. Öte yandan itiraz süreci devam etmekle beraber Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. Peki, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 2023 Milletvekili Genel Seçimi ne zaman? İşte 2023 seçim tarihi...

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  • Cumhurbaşkanı Seçimi ve 2023 Milletvekili Genel Seçimi ne zaman? YSK seçim takvimini belirledi

    Yüksek Seçim Kurulu YSK 2023 seçim süreci takvimini kamuyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı adayları itiraz süreci devam etmekle beraber belli oldu. Milletvekili aday listeleri çalışmaları devam ediyor. Seçmen listelerinin de önümüzdeki günlerde askıya çıkması bekleniyor. Peki, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 2023 Milletvekili  Genel Seçimi ne zaman? İşte seçim tarihi...
  • Cumhurbaşkanı Seçimi ve 2023 Milletvekili Genel Seçimi ne zaman? YSK seçim takvimini belirledi

    2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

    14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi süreci, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yeni önlemler altında yürütülecek.
  • Cumhurbaşkanı Seçimi ve 2023 Milletvekili Genel Seçimi ne zaman? YSK seçim takvimini belirledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı. Kararın aynı gün 10 Mart'ta Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmasıyla gözler Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) çevrildi.
  • Cumhurbaşkanı Seçimi ve 2023 Milletvekili Genel Seçimi ne zaman? YSK seçim takvimini belirledi

    YSK da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin 14 Mayıs 2023'te, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci tur seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılmasına dair kararlarını açıkladı.
  • Cumhurbaşkanı Seçimi ve 2023 Milletvekili Genel Seçimi ne zaman? YSK seçim takvimini belirledi

    Kurulda seçim takvimine yönelik süreç devam ediyor. YSK seçimin başlangıç tarihini ve seçim takvimini açıkladıktan sonra, 14 Mayıs'a kadar süreç bu takvime göre işleyecek.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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