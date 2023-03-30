Yüksek Seçim Kurulu YSK 2023 seçim süreci takvimini kamuyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı adayları itiraz süreci devam etmekle beraber belli oldu. Milletvekili aday listeleri çalışmaları devam ediyor. Seçmen listelerinin de önümüzdeki günlerde askıya çıkması bekleniyor. Peki, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 2023 Milletvekili Genel Seçimi ne zaman? İşte seçim tarihi...