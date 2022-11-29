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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bölgemizde huzurun teminatı olan bir ülkeyiz

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Bakanlar Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İslam ülkeleri olarak, ticari ve ekonomik işbirliğimizi daha da ilerletmemiz, krizleri fırsata çevirme mücadelemizde bizlere katkı sağlayacaktır. Nasıl ki, ülkemizin her alandaki menfaatleri doğrultusunda var gücümüzle çalışıyorsak, Türkiye olarak İslam dünyasının ekonomik yönden güçlenmesi için de var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bölgemizde huzurun teminatı olan bir ülkeyiz
"Bölgemizde huzur ve teminatın ülkesiyiz"
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DHA

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Bakanlar Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İslam ülkeleri olarak, ticari ve ekonomik işbirliğimizi daha da ilerletmemiz, krizleri fırsata çevirme mücadelemizde bizlere katkı sağlayacaktır. Nasıl ki, ülkemizin her alandaki menfaatleri doğrultusunda var gücümüzle çalışıyorsak, Türkiye olarak İslam dünyasının ekonomik yönden güçlenmesi için de var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Bakanlar Toplantısı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. İstanbul Kongre Merkezi'nde bugün de devam eden programın kapanış konuşmasını ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptı.

İSEDAK toplantısında "COVID-19 Salgınının Etkileri Doğrultusunda Sosyal Yardımların Etkili Şekilde Sağlanması ve Sosyoekonomik Güçlendirme" konusuna odaklanıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, alınan kararları şöyle sıraladı:

"İSEDAK Mali Destek Programlarının daha fazla sayıda ülkenin faydalanacağı şekilde yaygınlaştırılması, İİT/İSEDAK 50 İslami Endeksi ve Uluslararası Yatırım Fonu'nun boyutunun artırılması, İİT Üyesi ülkeler arasında Altın Borsası kurulması nihai amacına yönelik İİT Borsalar Forumu kapsamındaki çalışmaların desteklenmesi, İSEDAK Gayrimenkul Borsası projesinin güçlendirilmesi, İİT Tahkim Merkezi'nin çalışmalarına aktif katılımın artırılması ve İSEDAK Yüksek Düzeyli Dijital Dönüşüm Girişimi kapsamında Yüksek Düzeyli Forum'un faaliyetlerine aktif katılım sağlanması gibi üzerinde mutabık kaldığımız tüm kararların hayırlı olmasını diliyor İslam dünyasında işbirliğine yeni bir ivme kazandırmasını temenni ediyorum."

'GÜNDEMDEKİ EN ÖNEMLİ PROJELERDEN BİRİ DE İİT TAHKİM MERKEZİ'

Fuat Oktay, "İSEDAK'ın ticaret alanındaki bayrak projesi olan 'İslam İşbirliği Teşkilatı Tercihli Ticaret Sistemi' ticaret alanındaki işbirliğimizin derinleşmesi bakımından bir milat olmuştur. Tercihli ticaret sistemini tüm taraf ülkelerin kazanç sağladığı daha geniş kapsamlı, geniş katılımlı ve daha kapsamlı bir fırsat penceresine dönüştürmek bizlerin elindedir. Bununla birlikte İSEDAK'ın gündemindeki en önemli projelerden bir diğeri de şüphesiz İİT Tahkim Merkezi'dir. Merkezin dünyanın en önemli ticaret ve finans merkezlerinden birisi olan İstanbul'da kurulmuş olması, işlevselliği ve verimliliği açısından önemli bir fırsattır. İİT Üyesi Ülkeler arasında hem ticari hem de yatırım uyuşmazlıklarının ivedilikle çözümlenmesi için kurulan bir platform olan İİT Tahkim Merkezi, İslam ülkelerinin kendi aralarında olduğu kadar diğer ülkeler ile yapacakları ticari ve yatırım faaliyetleri açısından da adres gösterilebilecek bir merkez olarak değerlendirilmesini arzu ediyoruz" dedi.


Fuat Oktay, Altın Borsası ve Gayrimenkul Borsası gibi girişimlerin de katılımcıların destekleriyle bir an önce hayata geçmesi için daha da hızlanılması gerektiğini söyledi.

'DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE TÜRKİYE MODELİNİ PAYLAŞMAYA VE GELİŞTİRMEYE HAZIRIZ'

Fuat Oktay, "Geçtiğimiz yıl işbirliği alanlarımıza dijital dönüşüm gibi önemli ve yükselen bir alanı daha eklemiştik. Dijital dönüşümde Türkiye modelini İSEDAK ülkeleriyle paylaşmaya ve birlikte geliştirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Türkiye; Birleşmiş Milletler 2022 yılı e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'nde, 193 ülke arasında 48'inci olarak sıralamada 5 sıra yükselmiştir. e-Katılım Endeksinde ise 18'inci sıraya yükselmiştir. Ülkemizin dijital dönüşüm sürecinde edindiği kapasite ve tecrübeyi KKTC e-Devlet Kapısı ve Azerbaycan dijital dönüşüm uyumlanma projeleriyle dost ve kardeş ülkeler ile halihazırda paylaşıyoruz. İSEDAK Yüksek Düzeyli Dijital Dönüşüm Girişimi kapsamında oluşturulan Yüksek Düzeyli Forum'un faaliyetlerine de en güçlü desteği vereceğiz. Bir yıl gibi kısa bir sürede hazırlıkları tamamlanan, toplantımız kapsamında nihaileştirilen ve dün resmi olarak lansmanını yaptığımız İSEDAK Dijital Dönüşüm Programı'nın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'BÖLGEMİZDE HUZURUN TEMİNATI OLAN BİR ÜLKEYİZ'

Oktay, "İSEDAK Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açılış konuşmalarında vurguladıkları gibi, salgınla başlayan, enerji ve emtia fiyatlarındaki artışla tırmanan, sıcak çatışmalarla daha da kötüleşen küresel kriz, yeni boyutlar kazanarak devam ediyor. Küresel ve bölgesel çalkantılara rağmen, kalkınma yolculuğunu başarıyla sürdüren, bölgemizde huzurun teminatı olan bir ülkeyiz. Bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için de Rusya-Ukrayna ihtilafı örneğinde olduğu gibi yoğun çaba gösteriyoruz. Tüm ülkelerle işbirliğimizi kazan-kazan yaklaşımıyla geliştirirken, dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarıyla kendi beklentilerimizi eşleştirmeye önem veriyoruz. Diğer taraftan Türkiye olarak insani yardımlardan kalkınma desteklerine küresel adalet için pek çok alanda yük alıyoruz" diye konuştu.

'KÜRESEL SINAMALARLA ÜLKELERİN TEK TEK BAŞA ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Fuat Oktay, "Küresel sınamalarla, eşitsizliklerle, adaletsizliklerle ülkelerin tek tek başa çıkması mümkün değildir. İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri olarak belirsizliklerin çözümünde elbirliğiyle çalışma, barış ve istikrara katkıda bulunma sorumluluğu altındayız. İSEDAK ülkeleri arasında işbirliğini güçlendirerek, bölgesel ve küresel barışa, istikrara, kalkınmaya verdiğimiz katkıları artırmak için dertleniyor olmalıyız. Kendi ülkelerimizden başlayarak sıkıntılı bir dönemden geçen insanlığın önünde yeni ufuklar açmak için, umutları yeşertmek için dertleniyor olmalıyız. İslam dünyasını daha güçlü bir ekonomiye ulaştırmak ve Müslüman coğrafyaları müreffeh bir geleceğe ulaştırmak amacıyla İSEDAK gibi mekanizmaları gelin daha etkin şekilde kullanalım. İslam ülkeleri olarak, ticari ve ekonomik işbirliğimizi daha da ilerletmemiz, krizleri fırsata çevirme mücadelemizde bizlere katkı sağlayacaktır. Nasıl ki ülkemizin her alandaki menfaatleri doğrultusunda var gücümüzle çalışıyorsak, Türkiye olarak İslam dünyasının ekonomik yönden güçlenmesi için de var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Oktay, gelecek yılın temasının "İİT Üyesi Ülkelerin e-Ticaret Kapasitelerinin Artırılması" olarak belirlendiğini dile getirdi.

Fuat Oktay, sözlerine Bakara Suresi 148'inci ayetle son verdi.

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