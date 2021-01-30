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HaberlerGündemSON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi'nde yere Kabe fotoğrafının serilmesine Cumhurbaşkanlığından tepki
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türk yargısı hak ettikleri cezaya verecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, "Biz hükümet olarak gereğini yapmaktayız ve eminim Türk yargısı da hak ettikleri cezayı verecektir." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi'nde yere Kabe fotoğrafının serilmesine Cumhurbaşkanlığından tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kabe kutsalımızdır, inanç ve ibadetimizin, birlik, beraberlik ve dayanışmamızın sembolüdür. Bunlardan nasibini almamış hadsizlerin, alemin kalbi Kabe'ye el ve dil uzatması alçalabilecekleri seviyede sınır tanımayacaklarının göstergesidir. Biz hükümet olarak gereğini yapmaktayız ve eminim Türk yargısı da hak ettikleri cezayı verecektir. Milletimizin oynanan oyunu görerek, bu çarpık zihniyet ve destekçileriyle arasına kalın bir set çekeceğine inancım tamdır."


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