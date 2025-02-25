Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Türkmengaz açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Enerji alanında, BOTAŞ ve Türkmengaz arasında imzalanan anlaşma ile Türkmen gazının 1 Mart 2025 tarihinden itibaren Türkiye’ye ulaşmasını planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

TÜRKMEN GAZININ TÜRKİYE'YE GELMESİNİ SAĞLAYACAK ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mart 2024'te Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, iki ülke arasında doğalgaz ve petrolde işbirliğini artıracak anlaşmalar imzalanmış, Türkmenistan'ın zengin doğalgaz kaynaklarının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden batıya ulaştırılması konusunda niyet beyanında bulunulmuştu.

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Geçen yıl temmuzda ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'a giderek temaslarda bulunmuş ve bu konuda devlet başkanları düzeyinde ciddi irade olduğunun altını çizerek, "İnşallah bunu gerçeğe dönüştüreceğiz ve açıkçası 1998'den beri devam eden bu görüşmeleri ve anlaşmaları bir anlamda fiiliyata geçirmiş olacağız" ifadesini kullanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Türkmenistan'dan Türkiye'ye gaz akışının başlamasına yönelik gerekli teknik ve hukuki altyapının oluşması için yoğun mesai harcanmış ve sonucunda BOTAŞ ile Türkmengaz arasında enerji alanındaki işbirliğinde yeni dönemi başlatacak önemli bir mutabakat sağlanmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Türkmenistan enerji işbirliğinde tarihi bir adım atıldığını kaydetmişti.

Geçen yıl martta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhammedov katılımıyla Antalya’da imzalanan doğalgaz alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptının somut çıktısına bugün ulaşıldığını ifade eden Bayraktar, "Anlaşma kapsamında gaz akışının 1 Mart 2025 itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bu anlaşma ile ülkemizin ve bölgemizin doğalgaz arz güvenliğini güçlendirirken iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini daha ileriye taşıyacağız" değerlendirmesinde bulunmuştu.