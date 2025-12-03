Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Yılmaz, NSosyal hesabından, kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, ekonomi programının temel önceliği olan enflasyonun düşürülmesinde olumlu sonuçlar almaya devam ettiklerini belirtti.

Dönemsel etkilerin azalmasıyla kasım ayında enflasyonun yüzde 0,87 oranında gerçekleştiğini bildiren Yılmaz, "Aylık enflasyonun belirgin bir şekilde yavaşlamasıyla birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,07 seviyesine inmiştir. Böylece dezenflasyon sürecinin başladığı 2024 yılı haziran ayından bugüne enflasyon oranında düşüş 44 puanı aşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Arz yönlü politikalarla da enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Yılmaz, gıda fiyatlarındaki mevsim koşullarına bağlı geçici etkilerin kasım ayında olumlu yönde değişmesinin yanı sıra kira enflasyonu başta olmak üzere hizmet enflasyonundaki iyileşmenin belirginleşmesinin, dezenflasyon sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olduğunu dile getirdi. Yılmaz, bu kalemlere ek olarak temel mal enflasyonundaki düşüşün de sürdüğünü ve yıllık yüzde 18,6 düzeyine gerilediğini kaydetti.

Ekonomideki dengelenme ile enflasyondaki talep kaynaklı baskıların azaldığını ve enflasyon beklentilerinin iyileştiğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: