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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Kurtulmuşu tebrik etti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Kurtulmuşu tebrik etti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 21:12 Güncelleme: 03.06.2025 - 21:13
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kurtulmuşu tebrik etti
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

        "Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevine ikinci kez seçilen Sayın Numan Kurtulmuş’u gönülden tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında en büyük dayanağımız, milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclis’tir. Donanımı ve tecrübesi ile Gazi Meclisimize Başkanlık görevini layıkıyla sürdüreceğine yürekten inanıyor, Sayın Kurtulmuş’a üstün başarılar diliyorum."

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