Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Kurtulmuşu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevine ikinci kez seçilen Sayın Numan Kurtulmuş’u gönülden tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında en büyük dayanağımız, milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclis’tir. Donanımı ve tecrübesi ile Gazi Meclisimize Başkanlık görevini layıkıyla sürdüreceğine yürekten inanıyor, Sayın Kurtulmuş’a üstün başarılar diliyorum."