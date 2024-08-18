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        Haberler Gündem Medya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TRT muhabirine saldırıyı lanetledi

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TRT muhabirine saldırıyı lanetledi

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail güçlerince TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yapılan saldırıyı lanetledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 19:26 Güncelleme: 18.08.2024 - 19:26
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TRT muhabirine saldırıyı lanetledi
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Berhum'a, TRT'ye ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Berhum'a yapılan saldırıyı lanetlediklerini belirten Yılmaz, "Bu saldırılar mazlum Filistin halkına yönelik olarak işlenen ve insanlığın kolektif hafızasına kazınan savaş ve insanlık suçlarını örtemeyecektir." ifadesini kullandı.

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