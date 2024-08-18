Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TRT muhabirine saldırıyı lanetledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail güçlerince TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yapılan saldırıyı lanetledi
Giriş: 18.08.2024 - 19:26 Güncelleme: 18.08.2024 - 19:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Berhum'a, TRT'ye ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Berhum'a yapılan saldırıyı lanetlediklerini belirten Yılmaz, "Bu saldırılar mazlum Filistin halkına yönelik olarak işlenen ve insanlığın kolektif hafızasına kazınan savaş ve insanlık suçlarını örtemeyecektir." ifadesini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ