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Cumhurbaşkanı ikinci turda yüzde kaç oyla seçilir? İşte cevabı

Cumhurbaşkanı ikinci turda yüzde kaç oyla seçilir? Türkiye Cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başında saat 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Saat 17.00'de sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçilecek. Peki, ikinci turda Cumhurbaşkanı yüzde kaç oyla seçilir? Cumhurbaşkanı kaç oyla seçilir? İşte merak edilen soruların cevabı...

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  • Cumhurbaşkanı kaç oyla seçilir, üçüncü tur var mı? Cumhurbaşkanı ikinci turda yüzde kaç oyla seçilir? İşte cevabı

    Türkiye 2007 yılında yapılan anayasa değişikliği sonrası Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmeye başandı. 2017 yılında ise Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'n düzenleyen anayasa değişiklşği yapılan referandumda kabul edildi. 14 Mayıs'ta ise Türkiye yeniden Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti. Ancak Cumhurbaşkanı seçimi ilk turda tamamlanamadı. Peki, Cumhurbaşkanı yüzde kaç oyla seçilir? Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı seçilmek için yüzde kaç oy almak gerekiyor? İşte merak edilen sorunun cevabı...
  • Cumhurbaşkanı kaç oyla seçilir, üçüncü tur var mı? Cumhurbaşkanı ikinci turda yüzde kaç oyla seçilir? İşte cevabı

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

    1-Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt (Toplam seçmen sayısının yarısının bir veya daha fazlası) çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. 

    Burada yüzde olarak iki aday da yüzde 50 görülebilir ancak sayı olarak diğerinden fazla oy alan aday yüzdeler aynı olsa dahi Cumhurbaşkanı seçilir.
  • Cumhurbaşkanı kaç oyla seçilir, üçüncü tur var mı? Cumhurbaşkanı ikinci turda yüzde kaç oyla seçilir? İşte cevabı

    2- İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi hâlinde, ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Bunların dışındaki sebeplerle boşalma olması hâlinde ikame yoluna gidilemez.

    3- Oylamalara tek adayla gidilmesi hâlinde, oylama referandum şeklinde yapılır. Aday geçerli oyların çoğunluğunu alması hâlinde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması hâlinde seçim yenilenir.

    4- Yeni seçilen Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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