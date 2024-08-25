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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Bitlis kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Terörün karanlık gölgesi Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizden çekildikçe ortaya çıkan güzelliği görüyoruz. Endişenin yerini güven aldı. Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 13:42 Güncelleme: 25.08.2024 - 14:08
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        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiler İplik Fabrikası önünde Bitlis kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış töreninde konuştu.

        İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

        -Sevgili Bitlisliler sizleri bugün bir kez daha en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir yıllık hasretin ardından bir kez daha Bitlis'teyiz. Allah kardeşliğimizi daim etsin.'Durmak yok, yola devam' diyen Bitlisli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bitlis için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.

        -Gece gündüz demeden Bitlis için çalışmaya, Bitlis halkına hizmete devam edeceğiz. Bugün yatırımları şehrimize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz.

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        -Belediyelerimiz vatandaşımıza hizmetini sürdürüyor. 210 milyona ulaşan bu proje ile eser ve hizmetleri sizlerin emrine veriyoruz. TOKİ, Ahlat'ta 1 milyar 96 milyonluk yatırımla inşaatlarını bitirdi. Bitlis merkezde kentsel dönüşümde sona geldik.

        -Toplam 1 milyar 229 milyonluk bu projenin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Şehrimize sadece çevre ve şehircilikte 22 yıldaki yatımımız 26 milyar liraya ulaştı. Her alanda şehrimizin çehresini değiştirecek eserlere imza attık. 1 milyar 776 milyonluk yatırımımız devam etmekte.

        -Bitlis'in özel sektör yatırımlarında da şaha kalktı. Pek çok fabrikanın açılığını yapmıştık. Bugün de yeni halkalar ekliyoruz. 3 etaptan oluşan pamuk ipliği ve tekstil fabrikasının ilk etabını yapıyoruz. Kalan etaplar bittiğinde günlük 65 ton pamuk girdisi ile 50 ton iplik üretecek. Kiler Holding'i bu yatırım için tebrik ediyorum.

        -Savunma sanayii son 22 yılda destan yazdığımız alanların başında geliyor. Artık kendi uçağını, gemisini üreten bir ülke haline geldik.

        -Günden güne bir gerçeği daha net görebiliyoruz. Terörün karanlık gölgesi Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizden çekildikçe ortaya çıkan güzelliği görüyoruz. Endişenin yerini güven aldı. Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı. Yatırımlar çok daha hızlı şekilde ilerliyor.

        -Daha düne kadar terör yuvası olan Gabar'da, bugün petrol çıkarıyoruz. Türkiye'nin petrol üretiminin yarısını Gabar'dan çıkarıyoruz. Bu başarıların hiçbiri tesadüf değildir. Tüm bunların hepsi teröre karşı dik duran vatandaşlarımız sayesinde oldu. Siz bize sahip çıktınız, size hizmet edenlere sahip çıktınız. Biz de Bitlis ile birlikte tüm Türkiye'yi bugünlere taşıdık.

        -Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. İnsanımızın kökeninden, inancından ötekileştirildiği günler geride kaldı. Terör sopasıyla insanımızın dizayn edildiği günler geride kaldı. Yokluk ve yoksulluğun olduğu o eski günler artık tamamen geride kaldı. Çok ağır bedeller ödeyerek elde ettiğimiz kazanımlarımızı kimsenin elimizden almasına müsaade etmeyiz. Belini kırdığımız, nefesini kestiğimiz terör tehdidinin tekrar hortlatılmasına izin vermeyiz. Eski günleri özleyenlere, bizi eski karanlık günlere tekrar çekmek isteyenlere asla eyvallah etmeyiz.

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