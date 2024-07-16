Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilere, ailelerine ve eğitim-öğretim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" ifadelerini kullandı.