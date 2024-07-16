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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:51 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:51
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS paylaşımı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilere, ailelerine ve eğitim-öğretim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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