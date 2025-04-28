Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 3 gün Muğla'da!

Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Antalya’dan start aldı.

4 Mayıs Pazar günü İzmir’de sona erecek dev organizasyonda 3 kıtadan, 13 ülkeden 23 takımın 161 bisikletçisi, toplam Bin 153 kilometrelik zorlu parkurda kıyasıya mücadele edecek. 3 Dünya Turu takımı, 13 profesyonel takım ve 7 kıta takımı pelotonda yarışacak. Tur, 5 kıtada 13 dilde yayınlanarak tam 190 ülkeye ulaştırılacak.

Bu büyük heyecana Muğla 3 gün boyunca ev sahipliği yapacak. Bisiklet tutkunları için nefes kesen anlara sahne olacak Muğla etapları şöyle: 29 Nisan; 3. Etap Fethiye-Marmaris: Start, Fethiye Marina’dan verilecek. Bisikletçiler saat 16.20 sularında Marmaris Atatürk Caddesi’nde finişe ulaşacak. 30 Nisan; 4. Etap Marmaris-Akyaka (Kıran): Başlangıç noktası Marmaris Blueport AVM. Yarış yaklaşık 15.25'te Akyaka Kıran Zirvesi’nde sona erecek. 1 Mayıs 5. Etap Marmaris-Aydın: Yine Marmaris Blueport AVM’den hareket edecek yarış, yaklaşık 14.25’te Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda tamamlanacak.