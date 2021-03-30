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Cumhurbaşkanlığı EKP Üyesi Korkmaz Karaca: Türkiye serbest piyasaya inanan bir yönetime sahip

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Bloomberg HT'de Zeliha Saraç'ın soruları yanıtladı. Sermaye kontrolünün geleceğiyle ilgili dedikoduları net bir dille reddeden Karaca, "Türkiye serbest piyasaya inanan, dalgalım kur rejimine bağlı bir ekonomi yönetimine sahip." dedi. Kurun geldiği bu noktanın ihracatta önemli bir rekabet avantajı da sağladığını söyleyen Karaca, "Türkiye'nin ihracatında, üretiminde bir problem yok. Dalgalanmaların hepsi aşılacaktır." şeklinde konuştu. Karaca, yabancı portföy akışıyla ilgili de TCMB'nin 1 Nisan'da fon yöneticileriyle yapacağı toplantıya dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı EKP Üyesi Korkmaz Karaca: Türkiye serbest piyasaya inanan bir yönetime sahip
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Bloomberg HT'de Zeliha Saraç'ın soruları yanıtladı.

Karaca, sermaye kontrolüyle ilgili soruya, "Bu sermaye kontrolü filan gibi laflar anlamsız, kötü niyetli ve gündemde olmayan konular. Bunlarla ilgili icranın başında olan yetkililer açıklamalar yaptı. Kalkıp defaatle sermaye kontrolü olacak gibi dedikodular çıkarmak iyi niyetle, ülke sevgisiyle bağdaşır laflar değil. Türkiye serbest piyasaya inanan, dalgalım kur rejimine bağlı bir ekonomi yönetimine sahip. Türkiye serbest piyasa ekonomisinin tüm şartlarına tam bağlılıkla adeta iman etmiş bir şekilde yoluna devam etmektedir." dedi

Dünyanın daha önce yaşamadığı bir pandemiyle karşı karşı karşıya olduğunu söyleyen Karaca, "Sıkıntılar var ama bunları aşacak moral var. Türkiye çok güçlü bir özel sektöre sahip. Kurlarda belirli dalgalanmalar, inişler çıkışlar var. Bunlar daha önce de oldu, yarın da olmaya devam edebilir ama burada enseyi karartacak bir durum yok. Moral motivasyonu yüksek tutup yola devam edilecek." şeklinde konuştu.

TCMB 1 NİSAN'DA YABANCI YATIRIMCIYLA TOPLANTI YAPACAK

TCMB'nin yeni yönetimine de değinen Karaca, 1 Nisan'da fon yöneticileriyle yapılacak toplantıya dikkat çekti. Karaca, "TCMB'nin yeni bir yönetimi var. Cumhurbaşkanımız dün Yeni Başkan Yardımcımızı atadı. Kendisi uluslararası piyasaların yakından tanıdığı bir isim. Yabancı yatırımcılarla ilişkileri iyi bilen bir kişi. Yanılmıyorsam 1 Nisan gibi bütün yatırımcılarla, fon yöneticileriyle Merkez Bankası'nın bir toplantısı olacak. Orada da gerekli mesajlar verilecek. Biz şuna bakalım. Kurda dalgalanma olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi politikası şu: Yatırım, istihdam, üretim, kalkınma...

Günlük kur hareketleriyle Türkiye'nin varacağı bir yer yok. Önemli olan insanları nasıl motive eder, nasıl yatırıma teşvik ederiz. Önemli olan bu. Kurun geldiği bu noktayla ihracatta önemli bir rekabet avantajı da elde ettik. Türkiye'nin ihracatında, üretiminde bir problem yok. Dalgalanmaların hepsi aşılacaktır." ifadelerini kullandı

Kurun geldiği nokta ve yüzde 19 faizin ne kadar sürdürülebilir olduğuyla ilgili Karaca, " Faizle ilgili bir şey söylememiz doğru değil. TCMB tam bağımsız bir kurum, ona PPK karar veriyor. TCMB Başkanı'nın açıklamalarının iyi okunması lazım." dedi.

Karaca, kurla ilgili seviye vermenin doğru olmadığını belirterek, "Rekabet avantajlarımızdan biri tabii ki kurdur ama ondan başka rekabet avantajlarımız var. Bir kere bizim halkımız, krizlere sarsıntılara çok antrenmanlı bir millet. Bizim sanayicimiz kahraman, yatırımcımız kahraman. Bu insanlar her türlü şart altında yatırıma devam ediyor. Türbülanslar tabii ki oluyor. 2 yıl önceyi hatırlayın, 2018 Ağustos'ta da benzer ataklar yaşadık ama iş başka noktalara geldi. Büyüme rakamları açıklandı. Bu salgın şartlarında büyümeyi sağlamış iki ülke var. Biri Türkiye, diğeri Çin. Eksikler tabii ki vardır ama tüm bu şartlara rağmen büyüyen bir Türkiye var. O nedenle moral bozmanın anlamı yok, mücadeleye devam edeceğiz. Sanayicilerimize elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz." dedi

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