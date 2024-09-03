Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, "Gazze için susma" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazzelilerin dünyanın gözleri önünde soykırıma uğradığını belirterek, uluslararası toplumun 333 gündür devam eden bu barbarlığa karşı birlik olup tepki göstermesi gerektiğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından, "Soykırım 333. gününde" etiketiyle Gazze'deki İsrail saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze için susma! Çünkü; ▪ Gazze’de insanlığın en karanlık dönemlerinden biri yaşanıyor. 333 gündür süren saldırılar, şehirleri yerle bir etti. İşgalci İsrail güçleri, hiçbir insani ayrım gözetmeden camilere, kiliselere, okullara, hastanelere bomba yağdırıyor; bölgede yaşanan… pic.twitter.com/0HWENv86H5

"Gazze için susma. Çünkü Gazze'de insanlığın en karanlık dönemlerinden biri yaşanıyor. 333 gündür süren saldırılar, şehirleri yerle bir etti." ifadelerini kullanan Altun, işgalci İsrail güçlerinin, hiçbir insani ayrım gözetmeden camilere, kiliselere, okullara, hastanelere bomba yağdırdığını, bölgede yaşanan ağır insanlık dramını belgelemek için çalışan gazetecileri kasıtlı ve sistematik şekilde hedef aldığını belirtti.

"Gazzeliler dünyanın gözleri önünde soykırıma uğruyor. Bu soykırım, sadece Gazze'nin değil, tüm insanlığın vicdanını sarsmalıdır. Uluslararası toplumun 333 gündür devam eden bu barbarlığa karşı birlik olup tepki göstermesi gerekmektedir. Bu trajediyi durdurmak ve çocukların güvenliğini sağlamak için hep birlikte çaba göstermemiz gerekiyor. Gazze'deki durumu görmezden gelmek, bu zulme ortak olmak demektir. Adalet ve insanlık adına, bu soykırıma son vermek için güçlü bir şekilde sesimizi yükseltmeliyiz."

Gazze'deki çocukların, kadınların, yaşlı ve masum sivillerin temiz suya, yiyeceğe ve sağlık hizmetlerine erişim imkanı bulamadığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, işgalci İsrail'in tam 333 gündür soykırım yaptığı Gazze'de insani dram yaşandığını ve insanlığın öldüğünü bildirdi.

Altun, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramına ilişkin sözlerinin ve Gazze'deki çocukların görsellerinin yer aldığı videoya da yer verdi.

"Terör örgütü gibi davranan İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarını vicdanlar kabul etmemektedir. Bebek katillerinin yaptığı zulüm karşısında sessiz kalanlar, masum çocukların çığlıklarına kulak tıkayanlar tarih huzurunda asla affedilmeyecektir. Filistin davası, adaletin, haklının ve özgürlüğün davasıdır. Türkiye olarak her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, zulmün ve işgalin karşısında durmaya devam edeceğiz."

Yaklaşık 41 bin masum sivilin hayatını kaybettiği Gazze'de, hayatta kalan Filistinlilerin ise temiz suya bile ulaşamadığını aktaran Tunç, şu ifadeleri kullandı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise işgalci İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den beri gerçekleştirdiği soykırımda 16 bin 673'ü çocuk, 11 bin 269'u kadın olmak üzere 40 bin 819 Filistinlinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Göktaş, "Tüm dünyanın gözleri önünde insanlığı ayaklar altına alanlara ve bu zulme sessiz kalanlara rağmen kazanan mazlum Filistin halkı olacak, kazanan insanlık olacak." değerlendirmesini yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Gazze'deki kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Soykırımcı İsrail yönetimi döktüğü kanın, işlediği insanlık suçlarının hesabını elbet verecek. Türkiye her zaman olduğu gibi zalimin karşısında, mazlumun yanındadır." ifadelerini kullandı.