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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı bugün mü?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün mü? Kabine Toplantısı saat kaçta? Kademeli normalleşmenin ikinci adımıyla birlikte hemen her pazartesi günü bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Nihayet beklenen gün geldi çattı. İşte, Kabine Toplantısı ile ilgili merak edilip araştırılan detaylar....

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı bugün mü?

Milyonlarca vatandaş normalleşmeye ne zaman başlayacağız merak ediyor. Son günlerde olumlu bir hava yaratan gelişmeler ise vaka sayılarının 5-6 bin civarında seyretmesi ve aşılamaların yurdun dört bir yanında hızlanması... Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme için daha önce bir tarih açıklamıştı.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 21 Haziran Pazartesi, yani bugün saatler 16.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan yeni kararları açıklaması bekleniyor.

YASAKLAR KALKACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce, vaka sayısındaki azalışa göre 21 Haziran'da normalleşmeye geçeceğimizi açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Koca da sonbaharda maske zorunluluğunun kalkacağına işaret etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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