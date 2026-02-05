Habertürk
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı

        Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Salih Tanrıkulu, bakanlıkların teftiş ve denetim birimlerinin yöneticileri ile yaptıkları toplantıda, yıllık çalışma programlarının daha etkili, uyumlu ve koordineli bir şekilde uygulanmasını hedeflediklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 01:05 Güncelleme: 05.02.2026 - 01:06
        Külliye'de denetim ve teftiş toplantısı
        Tanrıkulu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, bakanlıkların teftiş ve denetim birimlerinin yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verimli bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

        AA'nın haberine göre; "Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında bir araya geldiklerini ifade eden Tanrıkulu, şunları kaydetti:

        "Denetim süreçlerinin etkinliğinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yıllık denetim programlarının uygulanmasına dair görüş ve önerileri ele aldık. Ayrıca, sağlık hizmetlerinden tüketicinin korunması ve piyasa gözetimine, ürün ve gıda güvenliğinden dijital sahteciliğe kadar birçok konuda denetim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirme imkanı bulduk."

        Tanrıkulu, toplantıdaki konulara ilişkin ise şu bilgileri aktardı:

        "DDK Denetim Bilgi Sistemi üzerinden dijital ortamda temin edilen tüm denetim birimlerinin faaliyet raporları ile yıllık çalışma programlarındaki bilgilerin analizi ve raporlanması, denetimlerde dijital dönüşümün sağlanması ve risk analizi esaslı denetimlerin yapılması, saha denetimlerinin personel ve teknolojik ekipmanlar yönünden desteklenmesi, kurumlar arası veri paylaşımı ve denetim faaliyetlerinin eş güdümlü yürütülmesine ilişkin protokollerin yaygınlaştırılması, kurallara gönüllü uyumun artırılması amacıyla denetim birimlerinin rehberlik fonksiyonunun etkinleştirilmesi, denetim faaliyetlerinin düzenli, kapsamlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi konuları hakkında yaptığımız istişarelerle rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin yıllık çalışma programlarının daha etkili, uyumlu ve koordineli bir şekilde uygulanmasını hedefliyoruz.

        Devlet Denetleme Kurulu olarak kamu hizmetlerinin verimli, şeffaf ve hesap verebilir şekilde sunulması ile denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla 'vatandaş odaklı yönetim, etkin denetim' esaslı çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

