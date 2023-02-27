SEÇİMLER ERTELENECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamları sonrası kulislerde seçim tarihiyle ilgili 14 Mayıs ihtimali üzerinde durulurken 6 Şuabt'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası seçimlerin ertelenme olasılığı konuşulmaya başlandı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, seçimlerin bir defaya mahsus olmak üzere başka bir zaman yapılması gerektiğini belirtti.

Arınç, seçimleri erteleme konusundaki “naçizane düşüncelerim" diye şu ifadelere yer verdi:

Birinci tercihim; Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile 2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri birleştirilebilir. Bunun geçmişte örnekleri vardır. Bu yöntemle halka fazladan tercih hakkı verilecektir.

İkinci tercihim Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli Seçimleri'nin ötelenerek Kasım 2023'de yapılmasıdır.

Üçüncü tercihim ise ilk iki seçenekte anlaşılamadığı takdirde tüm siyasi partilerin mutabık kalacağı başka bir tarih üzerinde anlaşma sağlanmasıdır.